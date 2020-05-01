В костанайских школах и садиках начался ремонт

Пока дети учатся дома, в костанайских школах и детских садах активно идет ремонт. В школе №17 уже завершается капитальный ремонт, там заменили все: от окон до системы отопления. А вот в некоторых школах только приступают к обновлению, передает alau.kz

Костанайская школа №17 впервые распахнула двери в 1979 году. С тех самых пор, а прошёл уже 41 год, капитального ремонта здесь не было. И вот, действительно, долгожданный ремонт начался в прошлом году.

«Школа была холодная, мы давно ждали. Дети, коллектив школы. Вот в этом году все свершилось. Меняется линолеум, электрические сети, отопление, канализация, туалет полностью обновляется, а также 100 процентов обновляется материально-техническая база», — рассказал директор школы Аркабай Шарипов.

На капитальный ремонт школы, озеленение и обновление техники было выделено 743 млн тенге. Пока полностью готов только один блок. Вот этот, где учатся начальные классы. Сюда уже завозят мебель.

«Во всех кабинетах обновлена мебель. Парты, стулья, а также методически шкафы, платяные шкафы для учителей. В общем созданы все условия для работы и для хорошего обучения. Появились новые интерактивные доски, с завтрашнего дня уже повесят и обычные доски», — поделился Аркабай Шарипов.

В этих стенах знания получают 1500 детей. Во время экскурсии по школе, директор рассказал, что продумано все, включая безопасность детей. Полностью завершат работы в августе. Так что осенью ученики смогут вернуться, можно сказать, в новую школу. Но это не единственное заведение, где скоро завершится ремонт.

«Вообще на сегодняшний день ряд объектов переходящих. то есть капитальные ремонты начаты в прошлом году. Это в частности ясли сад №3 и средняя школа №30, которые будут завершены в ближайшее время», — пояснил заведующий сектором отдела образования акимата г.Костанай Евгений Терентьев.

Такое же преображение произойдет в этом году и в других организациях образования. Это средние школы №4, №6 и №19, и ясли-сад №27. Сейчас завершены конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчика, и уже скоро начнется капитальный ремонт.

«Есть понятие — проект реализации, то есть в зависимости от заключения договора, в частности объекта, 5-6 месяцев с начала работ. То есть я думаю, даже если сентябрь-октябрь будет захвачен по этим организациям, то учащиеся будут распределены в близлежащие организации образования», — добавил Евгений Терентьев.

Планируется, что ученики шестой школы будут учиться во вторую смену в 21 школе. А дети из ясли-сада 27, на несколько месяцев будут распределены по другим дошкольным учреждениям города. Текущий ремонт проводят в трёх школах — в седьмой, девятой и восемнадцатой. №7, №9 и №18. Всего в этом году на ремонт школ и садов было выделено около 3 млрд тенге.

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