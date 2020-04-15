В Костанайский области начался пожароопасный период. В регионе уже произошло 4 степных возгарания. Спасатели призывают костанайцев соблюдать меры безопасности в лесу и на дачах, поскольку число крупных пожаров ежегодно растет. Кроме этого, пока в стране действует режим ЧП, за несоблюдение правил грозит сразу штраф, а не предупреждение, сообщает alau.kz

С 6 апреля в регионе начался пожароопасный период. Спасатели призывают костанайцев быть внимательными в это время, поскольку именно сейчас резко увеличивается количество пожаров. Это лесные, степные, на дачных сообществах. Только за прошлый год крупных лесных пожаров было 96, это почти в два раза больше, чем в 2018 году.

«Крупные лесные пожары были зарегистрирвоаны на территории Михайловского лесного учреждения, Басаманского, Семиозерного, Пригородного, а также Камыстинских лесных учреждений. Также следует отметить, что количество возгораний резко увеличивается, если в прошлом году у нас было порядка 904 загораний»,- говорит заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев.

Хоть пожароопасный период только начался, но в области уже произошло 4 степных возгорания.

«Как правило в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора, нередко возникают лесные пожары. Часто из-за этих пожаров происходили загорания хозяйственных построек, жилых строений граждан, многие из нас планируют на маски праздники поход на природу. Не забудьте уходя из леса потушить костры и убрать за собой мусор»,- сказал Азамат оримбаев.

А вот несоблюдение этих и других правил пожарной безопасности влечет административную ответственность. Азамат Оримбаев отметил, что обычно это может быть предупреждение или штраф, но объявленный в стране режим ЧП является отягчающим обстоятельством, поэтому наказанием сразу станет штраф, от 5 до 50 МРП.

«При разведении костров используйте места вдали от кустарников, хвойного молодняка и низко свисающих крон деревьев. Запрещается разводить костер в лесопосадках, находящихся вблизи полей с созревшими сельскохозяйственными культурами. Для разжигания костров нельзя применять бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву»,- рассказал Азамат Оримбаев.

Поскольку статистика пожаров ежегодно растет, в области создаются дополнительные пожарные посты. К примеру, в этом году посты появятся в селе Матросово вблизи Аркалыка, в Аршалы Денисовского района, Шолаксай в Наурзумском , Ершовка в Узункольском районе, в селе Чайковское Житикаринского района, Красная пресня Мендыкаринского района и Владимировке Костанайского района.

«На сегодняшний день на территории Костанайской области имеется 27 пожарных постов. Только в прошлом году было создано 5 пожарных постов, которые прикрыли 18 населенных пунктов. В текущем году планируется создание дополнительно 8 пожарных постов. Тем самым обеспечиться прикрытие 27 сел, с численностью свыше 19 тысяч человек»,- говорит начальник управления ДЧС Костанайской области Сайранбек Бекмагамбетов.

Но, несмотря на эти меры, в Костанайской области остается 21 село, которые в это время под особой угрозой, поскольку они находятся вблизи лесов. В ДЧС указали, что эти населенные пункты на особом контроле.

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