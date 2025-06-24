Сегодня для костанайских врачей специалисты из Астаны и Москвы провели мастер-класс по капсульной эндоскопии для детей. Суть метода проста: ребёнку дают проглотить небольшую видеокапсулу, оснащённую камерой и батарейкой.

Устройство, проходя через систему ЖКТ, делает до 30 кадров в секунду, фиксируя малейшие изменения внутри организма.

«Самое главное, что капсула, в отличии от традиционной эндоскопии, она не требует ни наркоза, ни специальной подготовки, ни стерилизации аппаратуры, но исследует весь желудочно-кишечный тракт от рта и до практически выхода из прямой кишки», — говорит заведующий кафедрой гастроэнтерологии и эндоскопии медакадемии Медси (г.Москва) Пётр Щербаков.

Петр Щербаков объясняет: к поясу пациента крепится специальное устройство для записи данных. Проглотив капсулу, ребенок может спокойно уйти из клиники и заниматься своими делами. В течение восьми часов капсула с камерами проходит через весь кишечник и выходит естественным путем, а информация передается на записывающее устройство. Потом врачи расшифровывают данные и ставят диагноз. Ринат Байгиреев — специалист из Астаны, отмечает, что в стране уже есть опыт капсульной эндоскопии, который хотят передать и костанайским врачам.

«Планируется выезд ваших докторов к нам на обучение, обмен опытом. Т.к. наша больница выполняет очень большой объем работы, вообще по Казахстану мы в тройку лидеров входим по объему оказываемой хирургической помощи. И второй формат — это по требованию, выезд мультидисциплинарных групп, набор специалистов, который необходим для Костанайского региона», — сообщил главный хирург второй городской многопрофильной детской больницы г.Астана Ринат Байгиреев.

Мастер-класс сегодня прошел на примере двух детей из Костанайской области. Ребятам надели пояса, после чего они выпили специальные капсулы так, как обычно принимают таблетки. Все, что видит капсула, отображается на экране записывающего устройства. Виктор Исаков работает в компании, которая занимается поставкой этих капсул, но также они и обучают докторов тому, как правильно работать с этими устройствами.

В Казахстане такой способ эндоскопии используют несколько лет, и в настоящее время работает уже 7 центров капсульной эндоскопии в разных городах страны, и теперь его намерены внедрять и в Костанайской детской областной больнице.

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