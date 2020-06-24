В Костанайской ДЮСШ уже к новому сезону тренировок обновится гимнастический зал

В Костанайской детско-юношеской спортивной школе уже к новому сезону тренировок обновится гимнастический зал. Сейчас во всей школе ведется ремонт, в одних помещениях средний, а в других косметический. Но в планах у руководства заведения построить еще один тренировочный корпус, передает alau.kz

Пару недель назад в детско-юношеской спортивной школе начался ремонт. Гимнастический зал, кабинеты и в целом помещение обновится уже до конца июля. Эта школа появилась в городе в 2001 году, сейчас здесь занимается больше 1000 детей. Это легкая атлетика, казак куреси, полиатлон, дзюдо, спортивно-художественная гимнастика и другое. Всего 9 секций. Большая часть из них проходит в этом зале.

«Вот вчера смонтировали ковер гимнастический. Здесь полностью поменяли потолок, полностью сделана покраска, штукатурка стен, частичная замена окон произошла», — рассказал директор костанайской ДЮСШ Виктор Киреев.

По словам директора школы, благоустройство затронет и прилегающую территорию. Блоки, которые ограждают часть территории, будут заменены профлистом. Работы идут полным ходом сейчас во всем здании. Но это не мешает ребятам заниматься. Теперь у них тренировки на свежем воздухе.

«Зал хореографии для групп начальной подготовки. Ремонт уже сделан. Сейчас начнется демонтаж спортивных снарядов. И сейчас перешли строители еще в зал хореографии на втором этаже и в кабинеты», — добавил Виктор Киреев.

Ремонт здесь проходит, как и на многих объектах по программе «Дорожная карта занятости», согласно правилам на объекте было создано 9 рабочих мест. На все работы было выделено почти 42 млн тенге. Но и это не все. Директор планирует, что в будущем эта школа сможет принять больше ребят. Здесь хотят построить еще один корпус.

«Это комплекс новый, совмещенный с этим корпусом, многофункциональный с игровым залом, стандартным гимнастическим залом. Административный корпус от угла здания одного до угла здания другого, вот как бы в проекте такой. Мы возвращаемся к этому проекту, думаю, что он случится в ближайшие годы», — добавил Виктор Киреев.

Виктор Киреев пояснил, что до 1 сентября он должен будет предоставить проектно-сметную документацию и если проект одобрят, то будет новое здание.

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