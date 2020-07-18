В Костанайской городской больнице назначен новый главный врач

Главным врачом Костанайской городской больницы стал Джандаев Данияр Серикович.

Биография предоставлена пресс-службой управления здравоохранения области.

Дата рождения: 16.03.1981г.

Место рождения: Костанайская область, г.Житикара

Семейное положение: женат, трое детей

Сертификаты: Оториноларингология (сурдология (взрослая),

Онкология (взрослая),

Общественное здравоохранение

Наличие магистратуры магистратура по специальности «Онкология»

Наличие докторантуры докторантура по специальности ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Образование:

— 1998-2005гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – лечебное дело;

— 2005-2006гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – интернатура по специальности оториноларингология;

— 2006-2008гг. Киргизско-Российско Славянский Университет (КРСУ) – г.Бишкек, республика Киргизстан – клиническая ординатура по специальности оториноларингология;

— 2008г. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – первичная специализация по онкологии;

— 2014-2016гг. – Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана – магистратура по специальности онкология

— 2017 г. — Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана — переподготовка по специальности «Общественное здравоохранение»

— 2018-2020 гг. – Центральный азиатский Университет г.Астана — PhD по специальности «Общественное здравоохранение»

Опыт работы:

— 1999-2002гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – санитар реанимационного отделения;

— 2002-2003гг. – Станция скорой медицинской помощи г.Астана – санитар выездной бригады;

— 2003-2005гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – медбрат отделения реанимации;

— 2008-2009гг. – Городской онкологический диспансер г.Астана – врач оториноларинголог;

— 2009-2010гг. – ТОО «Медицинская компания Сункар» г.Алматы – врач оториноларинголог;

— 2010-2012гг. – ТОО «Almaty Medical System» г.Алматы – главный врач;

— 2014-2016гг. – АО «Медицинский Университет Астана» г.Астана — ассистент кафедры онкологии

– заведующий поликлиникой КГП «Камыстинская ЦРБ»

— 2017-2018 гг. – главный врач КГП «Камыстинская центральная районная больница»

2018 -2019 гг.– главный врач КГП «Костанайская центральная районная больница»

02.05.2019 г. — по 17.07.2020 – заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»

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