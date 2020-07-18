В Костанайской городской больнице назначен новый главный врач

Главным врачом Костанайской городской больницы стал Джандаев Данияр Серикович.
Биография предоставлена пресс-службой управления здравоохранения области.
Дата рождения: 16.03.1981г.
Место рождения: Костанайская область, г.Житикара
Семейное положение: женат, трое детей
Сертификаты: Оториноларингология (сурдология (взрослая),
Онкология (взрослая),
Общественное здравоохранение
Наличие магистратуры магистратура по специальности «Онкология»
Наличие докторантуры докторантура по специальности ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Образование:
— 1998-2005гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – лечебное дело;
— 2005-2006гг. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – интернатура по специальности оториноларингология;
— 2006-2008гг. Киргизско-Российско Славянский Университет (КРСУ) – г.Бишкек, республика Киргизстан – клиническая ординатура по специальности оториноларингология;
— 2008г. Казахская Государственная Медицинская Академия (КазГМА) г.Астана – первичная специализация по онкологии;
— 2014-2016гг. – Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана – магистратура по специальности онкология
— 2017 г. — Медицинский Университет Астана (МУА) г. Астана — переподготовка по специальности «Общественное здравоохранение»
— 2018-2020 гг. – Центральный азиатский Университет г.Астана — PhD по специальности «Общественное здравоохранение»
Опыт работы:
— 1999-2002гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – санитар реанимационного отделения;
— 2002-2003гг. – Станция скорой медицинской помощи г.Астана – санитар выездной бригады;
— 2003-2005гг. – ГКП на ПХВ 1-ая Городская больница г.Астана – медбрат отделения реанимации;
— 2008-2009гг. – Городской онкологический диспансер г.Астана – врач оториноларинголог;
— 2009-2010гг. – ТОО «Медицинская компания Сункар» г.Алматы – врач оториноларинголог;
— 2010-2012гг. – ТОО «Almaty Medical System» г.Алматы – главный врач;
— 2014-2016гг. – АО «Медицинский Университет Астана» г.Астана — ассистент кафедры онкологии
– заведующий поликлиникой КГП «Камыстинская ЦРБ»
— 2017-2018 гг. – главный врач КГП «Камыстинская центральная районная больница»
2018 -2019 гг.– главный врач КГП «Костанайская центральная районная больница»
02.05.2019 г. — по 17.07.2020 – заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области