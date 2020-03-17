В Костанайской области 107 педагогов работали в школах без профильного образования. К педагогической деятельности допускали бухгалтера, тракториста-машиниста, эколога. Об этом рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования. Кроме этого, за последние годы значительно ухудшились знания школьников и студентов, передает alau.kz

В Костнайской области по-прежнему сохраняется большая нехватка педагогических кадров. Об этом рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования. По этой причине, в садиках некоторые работники не имеют педагогического образования по соответствующему профилю. Такая проблема была выявлена в восьми районах и двух городах — Аркалыке и Лисаковске. Такая же ситуация и в школах области.

«За 2019 год в 82% изученных организациях среднего образования преподают 107 педагогов, не имеющих соответствующего образования по профилю. Имеются факты допуска к педагогической деятельности лиц, имеющих образование по специальностям: экология, техник-программист, переводческое дело, тракторист-машинист, бухгалтерский учет и аудит, агрономия», — рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Орал Каппасов .

Орал Каппасов указал, что сейчас эти работники получают второе высшее образование — педагогическое и повышают квалификацию на курсах. Тем не менее, в районах все равно не хватает педагогов. Орал Каппасов считает, что именно из-за этого у школьников ухудшились знания.

«Учащиеся 4 и 9 классов Камыстинского, Карабалыкского районов, г. Аркалыка, а также девятиклассники района Беймбета Майлина показали низкий уровень знаний по итогам Внешней оценки учебных достижений, что в конечном итоге повлияло в целом на областной показатель. Средний балл по 4 и 9 классам составил ниже планового, предусмотренного Госпрограммой, на 1,8 и 3,7 единиц соответственно», — пояснил Орал Каппасов.

Внешняя оценка учебных достижений, или ВОУД также показала, что сильно снизились знания и у студентов вузов. Если в 2018 году средний балл составлял 94, то уже в 2019 году 79. И еще одна проблема региона — все больше молодежи не желают обучаться в местных университетах.

«Не смотря на функционирования в области семи вузов разных профилей, отток выпускников школ в зарубежные вузы является самым высоким по республики и составлял: 2017 году — 4%, 2018 году -11%, и в 2019 году -19%. Рост составил каждый год в два раза», — добавил Орал Каппасов.

Орал Каппасов отметил, что сейчас перед чиновниками стоит задача повысить профподготовку педагогов. Возможно, будет увеличено количество грантов на педагогические специальности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.