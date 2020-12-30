В Костанайской области 126 медработников получили компенсацию из-за того, что заразились коронавирусом

Врачам на 30 процентов и среднему медицинскому персоналу на 20 процентов с 2021 года будет повышена заработная плата. Кроме этого, в качестве поддержки приезжающие специалисты получат подъемные и арендное жилье. Только за этот год им была оказана материальная помощь в виде подъемных на 130 млн тенге, деньги получили даже те, кто приехал работать в городские медорганизации, передает alau.kz

В этом году в Костанайскую область впервые прибыли врачи-резиденты, которые получают дополнительное образование за счет местного бюджета. Прибыло их 19, по направлениям лучевая диагностика, эндокринология, онкология. Кроме того, в медорганизации пришло работать 186 врачей. Это выпускники ВУЗов и опытные специалисты из других областей. Им всем оказывается материальная поддержка. К примеру, даже тем, кто приехал и начал работать в городе, с этого года выплачивают подъемные сами медорганизации. Такую помощь получили 34 специалиста почти на 15 млн тенге.

«За счет программы «С дипломом в село» на селе 310 медработника получили подъемные (по 100 МРП) на 85 млн. тенге, жильем обеспечены 185медицинских работников. Кроме того, обеспечено жильем 97 врачей, из них 19 арендным жильем акиматами, 25 служебным жильем медорганизациями, 53 медорганизациями оплачивается аренда жилья», — рассказал руководитель управления здравоохранения акимата Костанайской области Вячеслав Дудник.

А еще 54 специалиста получили жилье через Казахстанскую ипотечную компанию. В начале следующего года ключи вручат еще 100 врачам. Все понимают, что этот год для медицинских работников был невероятно сложен. Они работали на пределе сил в тяжелых условиях, поэтому им была оказана дополнительная материальная поддержка.

«За 11 месяцев текущего года 16 548 медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, в рамках борьбы с коронавирусом произведена надбавка на общую сумму 3,7 млрд. тенге», — пояснил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Аким области отметил, что в регионе 126 медработников, кто заразился коронавирусом, получили по 2 млн тенге из средств Государственного фонда социального страхования. В целом в этом году, была увеличена и заработная плата специалистов.

«С 1 января 2020 года по поручению Главы государства в рамках повышения статуса врача, увеличена заработная плата в среднем на 30% врачам и на 20% среднему медицинскому персоналу. Среднемесячная заработная плата врачей составляет по нашей области 341 тыс. тенге, средних медицинских работников 204 тыс. тенге, младших медицинских работников 114 тыс. тенге, прочего персонала 121 тыс. тенге», — добавил Архимед Мухамбетов.

По поручению Президента с 1 января 2021 года еще на 30 процентов врачам повысят зарплату, а среднему медперсоналу на 20 процентов. Помимо этого, на подъемные, приезжающим в Костанайскую область врачам, будет направлено в два раза больше денег — 245 млн.тенге.

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