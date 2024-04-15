В Костанайской области 270 домов после паводков не подлежат восстановлению. Пострадавшим предоставят другое жильё. Об этом заявил заместитель акима области, передаёт «24KZ».

В регионе также подсчитывают количество павшего скота. За 200 голов ущерб уже возместили. Идёт работа по соцподдержке. Выплатили 187 млн тенге восьмистам пострадавшим. Приём заявлений на получение единовременных выплат продолжается. Напомним, режим ЧС действует в двух городах и 4 районах области.

«По области особенно в южных регионах повреждено 1414 опорных линий электропередач. В том числе 52 высоковольтных. Восстановлено электроснабжение во всех крупных населенных пунктах, но, несмотря на это еще в 16 селах пока остаются без электроснабжения. В настоящее время смета готова, заготавливаются необходимые материалы, оборудование и когда будет возможность, вода отойдет, сразу мы приступим к восстановлению», — сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

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