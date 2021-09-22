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В Костанайской области автобус насмерть сбил женщину

Фото пресс-службы ДП

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22 сентября около семи часов утра на пульт «102» отдела полиции Житикаринского района поступило сообщение от 41-летнего гражданина о том, что он стал очевидцем ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области на своей странице в фейсбук. 

На пешеходном переходе перекрёстка улиц Ш.Валиханова-Д. Асамбаева, водитель автобуса марки «ПАЗ-32053» совершил наезд на пешехода – женщину 57 лет, которая переходила проезжую часть дороги на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения и скончалась в Житкаринской районной больнице не приходя в сознание.

По данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека». Назначены все необходимые экспертизы.

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