В Костанайской области автомобиль сбил 16-летнего мотоциклиста с девочкой

Четыре ДТП, в которых один человек погиб и семь получили различные травмы, зарегистрированы в минувшие выходные в Костанайской области. Об обстоятельствах происшествий рассказали сотрудники управления местной полицейской службы.

Утром 21 июля, на улице Гашека 26-летний таксист на автомашине Кобальт не справился с управлением, и совершил столкновение с автомобилем Тойота. В результате ДТП пострадали двое её пассажиров, и один клиент такси. В тот же день ДТП произошло и в Тобыле.

«По улице Горького-Поповича, 22-летний водитель автомобиля «Хюндай», допустил столкновение с мотоциклом под управлением несовершеннолетнего жителя города Тобыл. В результате ДТП 16-летний водитель мотоцикла, а также его пассажирка, 14-летняя жительница города Тобыл, были госпитализированы в детскую областную больницу с различными травмами», — рассказала старший инспектор УМП ДП Костанайской области Елена Магасумова.

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