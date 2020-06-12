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В Костанайской области боксер-убийца освобожден от уголовной ответственности

Фото из открытых источников

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13872 - зарегистрированно

8593 - выздоровевших

67 - летальных случаев

210(+1) - в Костанайской области

Сегодня в специализированном суде по уголовным делам Костанайской области состоялось оглашение постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении чемпиона мира по боксу Аслана Муканова.

Трагедия произошла 11 июля 2019 года в поселке Алтын дала. Аслан Муканов совершил убийство мужа своей сестры 32-летнего Серика Пшенбаева.

Фото с места задержания. Июль 2019 года

Аслан Муканов признан невменяемым. Он освобожден от уголовной ответственности. Ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Он отправится на лечение в клинику в Талгарском районе Алматинской области

 

 

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