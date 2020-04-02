В Костанайской области более 330 тысяч человек являются получателями пособий

В ходе селекторного совещания с акимами городов и районов сообщил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов обозначил направления по реализации шагов по поддержке населения и бизнеса.

«Мы уже приступили к реализации первого пакета антикризисных мер. Сегодня мы должны начать реализацию дальнейших шагов по поддержке населения и бизнеса, которые обозначил в своем выступлении Президент страны», — сказал Архимед Мухамбетов.

31 марта в ходе своего выступления в эфире республиканских телеканалов Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил проиндексировать пенсии и государственные пособия, включая адресную социальную помощь, на 10% в годовом выражении.

По республике увеличатся доходы соответствующих категорий граждан на 200 млрд.тенге.

«В Костанайской области области получателей пособий – более 330 тыс. человек, в том числе более 136 тыс. пенсионеров, получателей АСП порядка 16 тыс.человек», — сказал аким области.

Также аким области отметил необходимость проведения в области работы по формализации статуса самозанятых, для получения социальной выплаты в размере одной минимальной заработной платы.

«Для этого необходимо провести работу по формализации статуса указанной категории граждан. В нашей области это порядка 18 тыс. человек, которым необходимо формализоваться. Только после этого, на весь период ЧП они начнут получать ежемесячную соцвыплату от государства», — сказал А. Мухамбетов.

Особое внимание Архимед Мухамбетов обратил на возможные факты сокрытия неофициальных доходов и поручил акимам городов и районов проработать с каждым потенциальным получателем данной социальной выплаты, и обеспечить максимальный охват нуждающейся категории населения.

«В настоящее время заявки уже подали 723 человека. Вместе с тем, следует обратить внимание на возможные факты сокрытия неофициальных доходов претендентов на соцвыплату. При этом, из-за отдельных несознательных граждан не должны пострадать действительно нуждающиеся», — отметил глава региона.

Вместе с тем, по словам акима области незастрахованные граждане продолжат в полном объеме получать медицинскую помощь до 1 июля. Также будет расширен перечень категорий граждан – получателей бесплатных продуктовых наборов. Ранее имели право получать бесплатные продуктовые наборы дети из числа получателей АСП в возрасте от 6 до 18 лет.

Теперь помощь будет предоставлена и инвалидам 1-й, 2-й, 3-й групп, детям-инвалидам и официально зарегистрированным безработным.

«На сегодняшний день в Костанайской области 28152 человека с ограниченными возможностями, в том числе 2974 ребенка, 4246 безработных зарегистрировано в органах занятости», — сказал аким области.

«Обращаюсь к представителям бизнеса по оказанию поддержки в производстве и доставке данного вида помощи», — заключил Архимед Мухамбетов.

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