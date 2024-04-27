В Костанайской области больше 50% заявителей, пострадавших от паводка, смогли получить единовременную соцпомощь

Еще в начале паводка в конце марта в Костанайской области первое, на что могли претендовать пострадавшие от большой воды люди, это единовременная социальная помощь. Она положена людям в рамках Правил оказания социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Это может быть не только паводок, но и, к примеру, пожар.

«Она оказывалась в южных регионах по 50 МРП, в Костанайском и Карасуском тоже по 50, в городе Костанай — 70 МРП. Но по поручению премьер-министра — эта помощь оказывается в едином размере по всему Казахстану в размере 100 МРП, то есть первоначально, когда подтопления были в Аркалыке, Амангельды было выплачено 50 МРП, после принятия решения дополнительно было выплачено еще 50 МРП», — говорит заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Максим Устинов.

Так в итоге сумма увеличилась со (184600 ) ста восьмидесяти четырех тысяч шестисот тенге до 25844 двухсот пятидесяти восьми тысяч четырехсот сорока тенге для всех. Сейчас, по официальным данным, от граждан получено 3374 заявления. 56 процентов из них деньги уже получили — 695 млн тенге. Заявления других, как отмечают специалисты, сейчас рассматриваются, потому что не редки случаи фальсификации фактов.

«Деньги у нас предусмотрены в полном объеме, то есть нехватки нет. каждое заявление рассматривается индивидуально на комиссии, чтобы вы понимали, нужно установить факт нахождения человека в трудной жизненной ситуации, определить факт нуждаемости, что действительно это произошло, поэтому каждое заявление индивидуально рассматривается», — отметил Максим Устинов.

При этом прием заявлений на единовременную выплату продолжится. Этот механизм помощи, подчеркивают специалисты, не привязан к действию ЧС в регионе. Главное, чтобы люди имели на руках акт наступления стихийного бедствия, подтвержденный службами ЧС и само заявление на получение этой выплаты.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.