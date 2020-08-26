В Костанайской области больше недели ищут пропавшего мужчину

Разыскивается Берг Юрий Иванович, родился 26 августа 1985 года. Пропал 16 августа 2020 года, в поселке Щербаково Алтынсаринского района Костанайской области, сообщает alau.kz.

Мужчина выехал на велосипеде на деляну и до сих пор не вернулся. В настоящее время поиски совместно с полицией ведут волонтеры. Отрабатываются все места возможного нахождения Юрия.

«Юрий уехал на работу, работает охранником на делянке. Домой так и не вернулся, последний раз его видели около 22:00 часов, в поселке на велосипеде, ехал в сторону дороги. В поисках задействовано примерно 80 человек. 40-50 регулярно выезжают на поиски»,- говорит координатор ПСО «Дос» Олеся Логошиноваческая.

Поиски продолжаются уже неделю. Пропавшего ищут с помощью дрона, уже удалось найти велосипед мужчины и некоторые личные вещи.

«Ищем уже неделю, на сегодняшний день результатов пока нет. Проверен весь периметр делянки, отработано также 12 километров до поселка Красный Кордон, осматривали поселок, отработан лес в Сосновом бору и пройден участок от котлована до трассы около поселка Щербаково. С помощью дрона осматривали все открытые поляны, редкий лес и территорию над поселком. Удалось найти его велосипед, он был возле вагончика на делянке. Документы и телефон нашли волонтеры в самом поселке, около магазина»,- сказала Олеся Логошиноваческая.

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