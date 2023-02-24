В Костанайской области буран оставил школьников второй смены дома

Информация от отделов образования. Из-за бурана уроки переведены в онлайн формат обучения.
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Мендыкаринский район. Занятия второй смены Первомайская ООШ, Боровская ШГ им.А.Чутаева, Джангильдинская ООШ с КПП по 6 класс переводятся на онлайн формат обучения. (-18) сильный ветер со снегом.
Узункольский район 2 смена занятия отменены.
Наурзумский район занятия второй смены переведены в онлайн формат обучения.
Сарыкольский район, 2 смена, 18 школ онлайн формат обучения, температура -15, скорость ветра 16 м/с
Аркалык, 2 смена переведена в онлайн формат обучения.
Жангельдинский район 1-4 классы 2-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -14 гр. ветер 9-12 м/с юго-юго-западный влажность воздуха 77%.
Метель.