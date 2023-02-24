В Костанайской области буран оставил школьников второй смены дома

Информация от отделов образования. Из-за бурана уроки переведены в онлайн формат обучения.

Мендыкаринский район. Занятия второй смены Первомайская ООШ, Боровская ШГ им.А.Чутаева, Джангильдинская ООШ с КПП по 6 класс переводятся на онлайн формат обучения. (-18) сильный ветер со снегом.

Узункольский район 2 смена занятия отменены.

Наурзумский район занятия второй смены переведены в онлайн формат обучения.

Сарыкольский район, 2 смена, 18 школ онлайн формат обучения, температура -15, скорость ветра 16 м/с

Аркалык, 2 смена переведена в онлайн формат обучения.

Жангельдинский район 1-4 классы 2-й смены переведены в онлайн-формат обучения. Температура воздуха -14 гр. ветер 9-12 м/с юго-юго-западный влажность воздуха 77%.

Метель.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.