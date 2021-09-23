В Костанайской области дети теперь бесплатно могут заниматься в спортивных секциях

Почти две тысячи детей Костанайской области с июля этого года имеют возможность заниматься в спортивных секциях бесплатно. Это стало возможным благодаря реализации программы по госспорт заказу. На сегодня это 27 поставщиков услуг по 14 видам спорта. Бесплатные кружки есть уже во всех городах Костанайской области и двух районах.

Работать по системе подушевого финансирования в этой школе шахмат начали с июля этого года. На тот момент секция уже работала, но была платной. Узнав о возможности работать по госспорт заказу, и предоставить по сути своим ученикам возможность заниматься бесплатно, когда оплату за занятия возмещает государство, Алдан Кужабаев начал собирать необходимые справки. От момента сбора документов до постановки на учет в качестве поставщика прошла всего неделя. То есть сложности в оформлении документов нет.

«В нашей школе обучалось около 60 учеников, мы подали заявку именно на 60 учеников. После того как у нас появилось много желающих, мы еще добавили 8 учеников вдобавок. Сейчас в нашей школе обучается 68 учеников, заявки до сих пор продолжаются. Нас просят. Поэтому если пойдет продолжение, мы, конечно, можем добавить. Но на данный момент мне как бы достаточно учеников, потому что дети обучаются в мини группах от 7 до 8 учеников. Это приводит у нас к хорошему результату», — говорит тренер по шахматам Алдан Кужабаев.

Уже более двух тысяч детей Костанайской области с июля, как и ученики этой шахматной школы, занимаются бесплатно. По реализации госспортзаказа работают 27 поставщиков по 14 видам спорта. Бесплатные секции появились в Рудном, Лисаковске, Житикаре и Аркалыке, а также в двух районах области — Мендыкаринском и Сарыкольском. Подушевое финансирование компенсирует все затраты.

«В эту сумму включена стоимость аренды, включен споортинвентарь, приобретение. Включена зарплата непосредственно тренерско-преподавательского составу. Это все просчитывается формулами. В каждой области Казахстана своя сумма по каждому виду спорта. У нас сумма просчитана исходя из наших реалий Костанайской области», — говорит методист проектного офиса госспорт заказа Елена Пашкова.

При этом поставщиков конролируют. Каждый из них выкладывает мини-отчеты в соц.сетях, а каждый тренер ведет табель посещения занятий.

«По оплате. Тренер даже если у него какие-то фиктивные люди, он просто за них не получит оплату. Каждый месяц родитель под своим логином, паролем заходит на этот сайт, подписывает табель. То есть если он не согласен, родитель, что ребенка не было в этот день, а ему проставляют занятия, родитель вправе отклонить этот табель и просто не подписывать», — говорит Елена Пашкова.

Как пояснила Елена Пашкова, количество бесплатных секций для детей Костанайской области увеличится уже в конце сентября, начале октября. Над сбором необходимых документов сейчас работают во всех районах области.

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