В Костанайской области для соблюдения карантинных мер полиция будет использовать дрон и катер

Основным нарушением в период карантина в Костанайской области становится массовое купание людей в водоемах. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области

На диких пляжах и необорудованных местах купания собирается большое количество людей, без соблюдения мер безопасности. Только за вчерашние сутки было зафиксировано более 170 таких нарушений. К примеру, на реке Ашыбы в Аулиекольком районе собралось более 50 человек.

В настоящее время полиция контролирует обстановку на 104 водоемах области и 13 лесопосадках. Для обеспечения правопорядка используется дрон и катер, который патрулирует водоемы.

Кроме того, сотрудники органов внутренних дел обеспечивают охрану общественного порядка в 21 обсервационных объектов, в 17 населенных пунктах области.

Причем, полицейские сталкиваются с ситуацией, когда перекрывается один водоем, люди переезжают на другой.

Несмотря на то, что в период локдауна разрешен выезд на дачи для работы, многие горожане используют эту возможность для отдыха на водоемах, которые находятся на территории садоводческих обществ. Там устраивают пикники с распитием спиртных напитков и часто с нарушением общественного порядка.

В настоящее время все дачные общества контролируются конной полицией. Проводятся рейдовые мероприятия.

Всего в охране общественного порядка ежедневно в области задействуются более 1200 сотрудников полиции, работают мониторинговые группы, сотрудники ЧС.

Департамент полиции призывает граждан к сознательности и соблюдению мер карантина.

В частности, начальник департамента внутренних дел Костанайской области Бекет Аймагамбетов отмечает, что каждый из нас должен внимательно относиться к мерам собственной безопасности.

«Сотрудники органов внутренних дел раздают маски на улицах города, проводят разъяснительную работу, однако, мы сталкиваемся со случаями не только не понимания проводимых мер, но и активного сопротивления. Так в Аулиековльском районе участковый инспектор полиции подвергся нападению со стороны нетрезвых парней, один из которых пьяным управлял автомашиной, после отдыха на природе», — сказал глава ведомства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 часть 1 УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти».

С начала года зарегистрировано уже 9 фактов сопротивления сотрудникам полиции.

Также зарегистрировано 45 фактов оскорбления представителя власти.

Полиция напоминает, что в это время необходимо беречь свое здоровье и здоровье близких!

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