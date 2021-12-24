В Костанайской области до конца этого года намерены приватизировать пять государственных объектов

В рамках плана приватизации акимат Костанайской области в этом году должен выставить на торги 17 государственных организаций. По официальным данным, 10 из них уже сменили собственника. Акимат продал доли гос. участия в средствах массовой информации в Сарыкольском, Беймета Майлина, Мендыкаринском районах, в Рудном и Костанае на 16 млн тенге.

Теперь части государства остались лишь в одном СМИ — Костанай таны. Не проданы пока 5 коммунальных объектов ЖКХ, которые проводят различные ремонтные работы в этой сфере.

«Выставляется не первый раз. Сначала доли участия, но так как торги не состоялись то продается сто процентов доля и по этим организациям — в доверительное управления с правом дальнейшего выкупа ,так как это приближает покупатель, более доступные, чтобы передать в конкурентную среду», — говорит руководитель управления финансов Костанайской области Алма Жусупова.

К примеру, по ТОО «Спутник -2012» в Рудном тендер по продаже 100 процентов доли участия проведут уже 30 декабря. Государство оценило это предприятие в 183 млн тенге. В конце года стоят тендеры и еще на 4 объекта — это ТОО «Искер-Аркалык», «Таран- Кызмет», «Житикара Сервис», и «ТОО «ЖКХремонт» в Костанае. Причем все они оцениваются в довольно высокие суммы, к примеру, костанайское предприятие по модернизации ЖКХ оценено в 334 млн тенге. И чиновники объясняют почему.

«Почему стоимость высокая? Потому что в свое время данным ТОО передавались деньги из бюджета, чтобы они работали кредиты объектам кондоминиума, так что сумма обусловлена. В основном — это остатки денежных средств, 9 процентов договоры кредитные. Заключенных, работают объема кондоминиума», — говорит Алма Жусупова.

Руководитель управления финансов добавляет, что еще по двум предприятиям — это субъекты естественных монополий — ТОО Камысты и ТОО Улан-С, которые по результатам торгов, осталось не купленными, по идее должны быть реорганизованы, но в правительство решено внести поправки, позволяющие оставить в коммунальной собственности тепло-водоснабжающие организации, которые являются единственными на территории населенного пункта. На следующий год в плане приватизации обозначены 10 коммунальных районных объектов, а вот такие крупные субъекты, как аэропорт в Костанае намерены продать в 2023 году, а теплокомпании в Костанае и Аркалыке оставлены на 2024 год.

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