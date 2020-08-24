В Костанайской области долги по алиментам и штрафам достигли почти 300 млрд тенге

У частных судебных исполнителей региона в работе по итогам полугодия находились 191 тысяча исполнительных производств на сумму 268 млрд тенге, сообщает alau.kz со ссылкой на официальную страницу facebook региональной палаты частных судебных исполнителей Костанайской области

«Оперируем просто масштабными суммами и при этом понимаем, что ситуация с пандемией в стране естественным образом усугубила исполнение этих многомиллионных производств. Мы должны изыскать в госдоход 757 млн тенге по 41 тысячи дел. Увеличилось число исполнительных производств по алиментам. Сейчас эта цифра уже равна 15 287 и наш регион вновь в антилидерах. В среднем на каждого частного судебного исполнителя приходится по две тысячи дел. Это огромный пласт работы, который приходится выполнять»,- говорит руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей Несибели Басенова.

По словам Несибели Басеновой, в период карантина часть должников осталась без дохода и исполнение дел зависло.

«Мы опять возобновили выездные рейды по должникам, но пока ощутимого эффекта не получаем. Думаем над тем, как снизить количество алиментных дел, как помочь трудоустроить наших пап, чтобы ЧСИ могли удерживать часть суммы из их заработной платы на содержание детей. При этом, взаимодействуя со своими коллегами из РФ, мы находим у них много интересных моментов. Так, у них в период пандемии вышли законы, касающиеся особенностей исполнения судебных актов, а также возврата просроченной задолженности в период коронавирусной инфекции, внесены поправки в федеральный закон о несостоятельности банкротства. То есть сейчас на территории России введен мораторий на признание банкротом должника по требованию стороны истца-кредитора, а также приостановлено принудительное исполнение судебных актов приставами-исполнителями. Последним дано право выносить постановление о предоставлении однократной рассрочки должнику по погашению задолженности. Там выработан определенный механизм погашения и в случае нарушения графика выплат это постановление аннулируется. Все это вкупе очень помогает в работе приставам-исполнителям. У нас, к сожалению, таких вспомогательных инструментов нет, поэтому и приходится работать в авральном режиме. Но мы сейчас готовим ряд мероприятий, которые позволят снизить количество исполнительных производств и уменьшить цифру по задолженности»,- сказала Несибели Басенова.

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