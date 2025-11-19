В ночь на ближайшие сутки на западе и севере области ожидаются осадки (дождь, снег), местами низовая метель и гололёд. Днём осадки сохранятся, возможен снег. Туман прогнозируется на западе, севере и востоке региона.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с, на востоке и юге области порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха: ночью от 3° мороза до 2° тепла, на западе до +5°; днём 0…+5°, на юге до +8°.

Костанай : облачно, утром и днём осадки (дождь, снег), местами низовая метель и гололёд. Ночью и утром — туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9–14 м/с. Температура: ночью 0…+2°, днём +3…+5°.

Рекомендации: водителям — увеличить дистанцию, учитывать гололёд и туман, по возможности использовать зимние шины и избегать резких манёвров; пешеходам — выбирать нескользкую обувь и быть внимательнее на переходах.

