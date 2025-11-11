31 октября прокуратура Костанайской области утвердила обвинительный акт по делу о применении насилия в отношении участкового инспектора полиции в Узункольском районе. Материалы направлены в Узункольский районный суд.
По данным следствия, 18 июня текущего года 27-летний и 29-летний жители села Пресногорьковка, находясь возле увеселительного заведения в состоянии алкогольного опьянения, на законное замечание полицейского ответили применением насилия и публичными оскорблениями. Сотруднику полиции причинён лёгкий вред здоровью.
Действия подозреваемых квалифицированы по статье «Оскорбление представителя власти; применение насилия в отношении представителя власти». Санкция статей предусматривает максимальное наказание — до 7 лет лишения свободы.
Прокуратура области напоминает, что проявление агрессии, применение насилия и оскорбление представителей власти недопустимы и влекут уголовную ответственность. Гражданам следует соблюдать нормы общественного порядка и уважительно относится к сотрудникам правоохранительных органов, выполняющим служебные обязанности.
