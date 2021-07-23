В Костанайской области есть жертвы от COVID-19 и пневмонии за сутки

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За сутки в Казахстане умерли 74 человека от коронавируса и пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.
64 человека умерли от коронавируса, 10 — от пневмонии.
На 23 июля лечение от КВИ продолжает получать 71 221 человек (69 436 + и 1 785 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 096 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 125 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 1 258 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 274 пациента,
- на аппарате ИВЛ – 166 пациентов.
Между тем в стране новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 6 119. Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области