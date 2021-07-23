В Костанайской области есть жертвы от COVID-19 и пневмонии за сутки

За сутки в Казахстане умерли 74 человека от коронавируса и пневмонии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК.

64 человека умерли от коронавируса, 10 — от пневмонии.

На 23 июля лечение от КВИ продолжает получать 71 221 человек (69 436 + и 1 785 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 096 пациентов, на амбулаторном уровне – 50 125 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 1 258 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 274 пациента,

на аппарате ИВЛ – 166 пациентов.

Между тем в стране новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом — 6 119. Всего в стране подтверждено 516 117 случаев.

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