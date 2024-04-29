В Костанайской области фактов интернет-мошенничеств меньше не становится

Полицейские Костанайской области не перестают предупреждать жителей региона об интернет-мошенниках. В последнее время очень активизировалась схема, когда людям звонят якобы операторы связи и просят ввести в телефоне коды для нормальной работы сим-карты.

Люди вводят и тогда, подчеркивают полицейские, мошенники получают доступ к egov.kz и персональным данным, в том числе и узнают, в каких банках абонент хранит деньги. И вот после этого злоумышленники вновь звонят уже через видео-whatsapp, чтобы получить скрин лица человека.

«Буквально с утра сотрудниками безопасности одного из банков предотвращено мошенничество совместно с сотрудниками полиции, уроженец города Костаная 1947 год рождения, представились сотрудниками сотовой связи, он продиктовал код и в последующем его заставили снять денежные средства и он пошел в отделение банка для перевода денег на неустановленные счета», — рассказывает Олжас Магыпаров, начальник отдела по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области.

Причем человек постоянно был на телефонной связи с мошенниками, а это и показалось подозрительным сотрудникам банка. Самое интересное, говорят полицейские, им с трудом удалось уговорить человека не перечислять деньги на новый счет. Представители сотового оператора Beeline в свою очередь тоже просят своих клиентов быть осторожными. Не следовать никаким инструкциям от таких лиц, которые, как правило, пересылаются в мессенджеры.

«Будьте особенно осторожными если вас просят предоставить, подтвердить коды доступа. Пароли или же другие конфиденциальные данные. Сотрудники Beeline никогда не присылают, не просят назвать коды по телефону, все сообщения мобильного оператора носят только уведомительный характер, если же вы получили подозрительный звонок мы рекомендуем завершить разговор и заблокировать абонента», — сообщила Гульмира Мухсинова, руководитель пресс-службы Beeline Казахстан.

В данном случае, не лишним будет установить и хороший антивирус, чтобы обеспечить безопасность своих телефонов. Вообще в сначала этого года в Костанайской области зафиксировано более 400 фактов интернет-мошенничеств. По 80-ти из них преступников удалось найти, по оставшимся — расследования продолжаются, но не факт, что полицейским удастся их раскрыть. Обычно мошенники, которые используют в своих целях whatsapp, работают из-за рубежа и выйти на них почти нереально.

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