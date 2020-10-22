В Костанайской области фиксируют снижение рабочих в сфере МСБ

В Костанайской области фиксируют снижение численности работающих людей в сфере малого и среднего бизнеса. Согласно статданным, снижение заметно на 1,5 процента. Причина, как отмечают чиновники, напрямую связана с ограничительными мерами по коронавирусу, поэтому сейчас они надеются, что ситуацию смогут изменить запущенные госпрограммы и меры по поддержки бизнеса.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития подчеркивают, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, предприятия региона обеспечивают бесперебойную работу и выпуск продукции, объем которого увеличился на 11,8% в сравнении аналогичным периодом 2019 года. Но это не значит, отмечают чиновники, что сложностей у бизнеса сейчас нет. Введенные ограничительные меры из-за коронавируса уже дали свои отрицательные моменты.

«Если говорить о занятых в МСБ, то, по итогам первого полугодия, статистика идет с опозданием на квартал, составляется 155,4 тыс. человек. В 2019 году количество -157 тыс. человек, снижение на полтора процента. Давно не было такой динамики, всегда шел рост, сейчас наблюдается снижение и действующих и зарегистрированных предприятий»,-говорит заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области Роза Горянная.

Большую надежду чиновники возлагают на государственные программы поддержки и развития бизнеса, по которым в текущем году ставка вознаграждения по кредитам унифицирована до 6% годовых. В рамках программы «Еңбек» микрокредитованием и грантовым финансированием поддержано 1 128 предпринимателей на 2,5 млрд тенге, по программе «Экономика простых вещей» одобрено 184 проекта на 28 млрд тенге. Сейчас предприниматели продолжают получать отсрочки по кредитным платежам. По начала октября, по официальным данным, они предоставлены 163 предпринимателям, являющимся участниками госпрограмм поддержки бизнеса.

«В период действия чрезвычайного положения для поддержки МСБ, ухудшившего свое финансовое состояние, была запущена Программа льготного кредитования без отраслевых ограничений для пополнения оборотных средств под 8% годовых. В рамках 1 транша средств в Костанайской области выдано 74 кредита на 15,9 млрд тенге. В рамках послания Главой государства дано поручение о выделении 2 транша в сумме выделение вышеуказанных средств планируется в 3 декаде ноября текущего года»,- сказала Роза Горянная.

Президент в последнем Послании народу поручил приостановить и не начислять до конца 2020 года арендные платежи для субъектов МСБ по объектам недвижимости, находящимся в собственности государственных организаций. В регионе поручение уже исполнено. 729 предпринимателей смогли получить подобную помощь.

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