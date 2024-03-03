В Костанайской области формируется новая воинская часть

В Костанай из Караганды прибыло руководство воинской части 52859 МЧС Казахстана. Таких по Казахстану четыре. Кроме карагандинской части есть еще полки в Алматинской области, в городах Актобе и Семей. Они действуют в сфере гражданской защиты, и являются оперативным резервом министерства для ликвидации чрезвычайных ситуаций масштабного характера.

Теперь подразделение карагандинской части, отдельный спасательный батальон, разворачивается и в Костанайской области.

«Мы выполняем задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Жизнеобеспечение населения во время ЧС, мероприятия мобилизационной боевой подготовки», — рассказал командир В/Ч 52859 МЧС РК Рустам Осипов.

Сотрудники батальона, по словам командира части, будут привлекаться во время паводка, к ликвидации масштабных природных пожаров, подобных тому, который уничтожил лес в Аулиекольском районе в 2022 году. К пожарам в населенных пунктах военнослужащие будут привлекаться, только в особо сложных случаях. Зимой они будут работать на трассах, вызволять людей, застрявших в снежных заносах.

«Батальон будет обеспечен всей необходимой техникой, колесной, инженерной, аварийно-спасательными машинами для выполнения поставленных задач. Базы, как таковой еще нет. Есть территория, есть боксы, помещения где мы будем размещать свой батальон», — говорит Рустам Осипов.

Территория под базу батальона, по словам командира полка, выделена на костанайской улице Карбышева. На службу в подразделение планируется набрать сто человек, спасателей и водителей.

«В период службы будет организована боевая подготовка, данные военнослужащие будут проходить специальную подготовку, доподготовку. Соответственно специальностей, мы их будем, помимо этого, еще их будем обучать в подведомственных учреждениях нашего министерства», — сообщил командир воинской части.

Работу спасательный батальон карагандинского полка будет организовывать во взаимодействии с ДЧС Костанайской области. Подобные подразделения планируется развернуть во всех областях Казахстана.

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