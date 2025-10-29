USD 535.83 EUR 624.94 RUB 6.69

В Костанайской области газовый оператор обязан вернуть деньги за незаконные платежи

— Сегодня, 13:25
Изображение для новости: В Костанайской области газовый оператор обязан вернуть деньги за незаконные платежи

pixabay.com

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области по итогам внеплановой проверки Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» установил незаконное взимание платы с населения за первичное подключение к газораспределительным сетям, пуск газа и опломбировку приборов учёта.

Проверка, инициированная по обращению прокуратуры области, показала, что в январе 2022 — декабре 2023 годов филиал оказал платные услуги 11 909 потребителям на сумму 118 963 136 тенге, хотя действующее законодательство о естественных монополиях не предусматривает отдельных платежей за эти действия.

«Субъект естественной монополии привлечён к административной ответственности по ч.4 ст.164 КоАП РК. Постановлением уполномоченного органа на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» наложен штраф 5 907 200 тенге. Департамент внёс предписание об устранении нарушений, перерасчёте и возврате незаконно начисленных сумм гражданам — всего более 118 млн тенге. По информации департамента, с 2024 года услуги по первичному подключению к газораспределительным системам, пуску газа и опломбировке счётчиков жителям оказываются бесплатно. На сегодняшний день потребителям уже возвращено 38 млн тенге. Продолжается приём заявлений на возврат средств, уплаченных в 2022–2023 годах за перечисленные услуги», — сообщает пресс-служба департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области.

Всем жителям, проводившим подключение к газу в указанном периоде, рекомендовано обратиться в Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» для оформления возврата. Телефон для справок 540607-внутренний 4397.



