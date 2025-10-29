Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области по итогам внеплановой проверки Костанайского производственного филиала АО «QAZAQGAZ AIMAQ» установил незаконное взимание платы с населения за первичное подключение к газораспределительным сетям, пуск газа и опломбировку приборов учёта.

Проверка, инициированная по обращению прокуратуры области, показала, что в январе 2022 — декабре 2023 годов филиал оказал платные услуги 11 909 потребителям на сумму 118 963 136 тенге, хотя действующее законодательство о естественных монополиях не предусматривает отдельных платежей за эти действия.

«Субъект естественной монополии привлечён к административной ответственности по ч.4 ст.164 КоАП РК. Постановлением уполномоченного органа на АО «QAZAQGAZ AIMAQ» наложен штраф 5 907 200 тенге. Департамент внёс предписание об устранении нарушений, перерасчёте и возврате незаконно начисленных сумм гражданам — всего более 118 млн тенге. По информации департамента, с 2024 года услуги по первичному подключению к газораспределительным системам, пуску газа и опломбировке счётчиков жителям оказываются бесплатно. На сегодняшний день потребителям уже возвращено 38 млн тенге. Продолжается приём заявлений на возврат средств, уплаченных в 2022–2023 годах за перечисленные услуги», — сообщает пресс-служба департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Костанайской области.

Всем жителям, проводившим подключение к газу в указанном периоде, рекомендовано обратиться в Костанайский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ» для оформления возврата. Телефон для справок 540607-внутренний 4397.

Атлантический циклон идёт на Казахстан Прогноз для Казахстана на 30–31 октября представили синоптики Казгидромета. В ближайшие дни Казахстан окажется под...

Больше зарабатываешь — больше вносишь: новый потолок ОСМС с 2026 года Со следующего года в Казахстане повышается верхний предел базы для расчёта взносов и отчислений в...