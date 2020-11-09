В Костанайской области горит больница — видео

В Костанайской области горит Федоровская районная больница. Информацию об этом подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области

«Подтверждаем факт пожара в Федоровской районной больнице. Горит крыша. В данный момент эвакуированы все пациенты и сотрудники больницы. Более 50 человек. Никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны»,- сообщили в ведомстве.

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