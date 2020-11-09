USD 431.1
EUR 511.8
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. В Костанайской области горит больница — видео

В Костанайской области горит больница — видео

В Костанайской области горит Федоровская районная больница. Информацию об этом подтвердили в управлении здравоохранения Костанайской области

«Подтверждаем факт пожара в Федоровской районной больнице. Горит крыша. В данный момент эвакуированы все пациенты и сотрудники больницы. Более 50 человек. Никто не пострадал. Причины возгорания неизвестны»,- сообщили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Ералы Тугжанов проинспектировал готовность медицинских объектов Костанайской области
Следующая новость

Достаточно ли в аптеках лекарств и какие жалобы есть у костанайцев, узнал глава антикоррупционной службы