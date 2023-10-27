В Костанайской области готовятся к тому, чтобы отказаться от строительства арендного жилья

В управлении строительства отмечают, что деньги из республиканского бюджета на это выделять больше не будут. Теперь местным властям придется договариваться с застройщиками и покупать уже готовые квадратные метры.

Другой вариант — выкупать вторичное жильё, в этом году планируется приобрести 183 квартиры для очередников из категории социально-уязвимых слоев населения.

«На сегодняшний день в семи регионах области проведены конкурсные процедуры по приобретению 57 квартир проводится оформление договора купли-продажи и регистрация в органах казначейства. В трех районах осуществляется прием заявок, по оставшимся квартирам проводятся конкурсные процедуры», — сообщила руководитель управления строительства архитектуры и градостроительства Динара Ихласова.

Во многих районах до сих пор не подвели итоги конкурсов. Хотя есть и успешные примеры. Например, в Житикаринском и Амангельдинском районах, городе Рудном сумели купить даже больше квартир, чем планировали. А вот в Сарыкольском, Карабалыкском и Мендыкаринском районах просто нет предложений на рынке. Рассказали Динара Ихласова, что уже в скором времени в «Кунае» проведут долгожданный газ. И к многоэтажкам, и к частным домам.

«Люди демонтировали, но при этом неоднократно говорилось, что до пуска газа оставить печи, которые существовали на твердом топливе. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы, устраняются неполадки и до конца текущего года газ будет запущен. В ноябре газ будет запущен», — отметила Ихласова.

Газ в «Кунае» должны были дать еще летом, но из-за судебных разбирательств с подрядчиком, сроки постоянно сдвигались. Всего из бюджета на реализацию проекта по газоснабжению мкрн «Кунай» было выделено 1,5 млрд тенге. Многих местных жителей беспокоит вопрос окончания строительства школы, сроки тоже уже неоднократно менялись.

«Степень готовности сейчас — 80%. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы и фасадные работы, благоустройство практически завершено. Ноябрь- декабрь работы будут завершены в полном объеме. Как только акт ввода будет подписан, сразу передадим школу отделу образования города. Декабрь-январь», — отметила руководитель управления строительства архитектуры и градостроительства Динара Ихласова.

Когда точно дети смогут ходить в новую школу, сказать сложно. В управлении строительства отмечают, что все зависит от даты акта ввода и скорости передачи здания на баланс управления образования.

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