В Костанайской области готовятся к запуску несколько крупных инвестиционных проекта

В Костанае готовится к запуску локализационный центр. Уже через несколько месяцев там будут производить тракторы, комбайны и детали для них. А до конца этого года в регионе начнет работу мясоперерабатывающий комплекс. Между тем, еще одно уникальное производство уже запущено — там занимаются изготовлением овсяных хлопьев, передает alau.kz

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Костанайской области решили подытожить работу за последние 10 лет. Результаты и в правду впечатляющие — за это время в регионе увеличилось производство в сфере обрабатывающей промышленности с 29 до 53,5 процентов. Это стало возможным благодаря программе индустриализации, которая включает реализацию инвест проектов.

«Резервами роста экономики Костанайской области являются инвестиционные проекты. В сфере машиностроения представлено несколько крупных проектов, так на базе СарыаркиАвтоПром в марте текущего года налажено производство автомобилей марки «Шевроле», — рассказал заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области Аслан Жаныспаев.

Не смотря на пандемию, в регионе увеличилось производство автомобилей. По итогам 2019 года было произведено 26 тысяч, а только за 11 месяцев текущего год уже 35 тысяч авто. Но и это не все. На базе предприятия «Агромашхолдинг кз» готовится к запуску локализационный центр, его площадь 27 тысяч квадратных метров. Прямо здесь будут производиться автокомпоненты к сельскохозяйственной технике: к комбайнам и тракторам. При этом, планируется привлекать компании-производителей автокомпонентов и развивать смежные отрасли.

«В локализационном центре предусмотрены участки: заготовительный, участок сварки, участок порошковой окраски, конвейерной, также участок общей сборки. В состав участков входит высокоточное оборудование для изготовления деталей из листового металла с сорта черных и цветных металлов», — пояснил технический руководитель проекта по строительству локализационного центра Владимир Воловоденко.

Строительно-монтажные работы на стадии завершения, в январе-феврале сюда завезут необходимое оборудование и сразу приступят к запуску цеха, а около 1000 человек смогут найти здесь работу. Еще 184 человека смогут трудоустроиться на мясоперерабатывающем комплексе, первый этап будет запущен до конца этого года.

«ТОО «BEEFEXPORT GROUP» в этом году реализует проект по строительству мясоперерабатывающего комплекса, мощностью производства 20 тысяч тонн мяса в год. Хотелось бы отметить, что данный проект реализуется за счет кредитных средств в рамках программы «Экономика простых вещей»», — указал Аслан Жаныспаев.

Стоимость этого проекта более 5 млрд тенге. Качественным мясом предприятие планирует обеспечить не только внутренний рынок, но и внешний. Кстати, еще один масштабный проект, который также начал реализацию благодаря госпрограмме — это производство овсяных хлопьев. 2 года тому назад предприятие успешно реализовало проект по производству гречки.

«Государство нам помогло дешевым кредитом и гарантированным залогом. Планируется создание около 40 рабочих мест, производительность цеха 4 тонны в час, это в год получается, мы можем 20 тысяч тонн сырья мы можем переработать. Это уникальное производство, его аналогов нет в северном Казахстане», — поделился менеджер ТОО «Мибеко» Мирзамуким Кадыров .

Сырье для производства также местное, так что от и до хлопья будут отечественными. По планам предприятия, 50 процентов продукции будет для рынка Казахстана, остальное на экспорт в Россию, Украину, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению. В этом году в Костанайской области также были инициированы проекты, направленные на производство средств индивидуальной защиты, а также увеличено производство дезинфицирующих средств. Кроме этого, в городе Рудном запущен завод по переработке шин с получением печного топлива, в городе Аркалык реализуются проекты по строительству откормочной площадки с репродуктором, а в целях обеспечения кормовой базы, в ближайшее время будет запущен комбикормовый завод и элеватор. В Костанайском районе в рамках развития «зеленой экономики» продолжается строительство ветряной электростанции «Ыбырай».

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