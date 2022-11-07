В Костанайской области гражданка Италии выдворена за пределы страны

Несмотря на большие штрафы и ужесточение ответственности за несообщение в установленные сроки и использование документов гражданина Республики Казахстан лицами, утратившими гражданство страны, такие факты все еще имеют место. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
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«К примеру, в октябре месяце 2022 года, сотрудниками миграционной службы на территории областного центра установлена гражданка Италии, которая с 2017 года нарушала законодательство в сфере гражданства», — сообщил начальник миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат Дутпаев.
В связи с несообщением в установленные сроки о факте получения иностранного гражданства гражданином Республики Казахстан, 4 ноября текущего года специализированным судом по административным делам города Костаная, гражданка Италии привлечена к административной ответственности, с наложением взыскания в виде выдворения за пределы Республики Казахстан.
Законодательно гражданам необходимо уведомлять органы внутренних дел либо заграничные учреждения Республики Казахстан в течении 30 –и календарных дней с момента приобретения гражданства иного Государства.
За 10 месяцев 2022 года за аналогичные правонарушения к административной ответственности привлечено 56 граждан из которых 12 выдворены за пределы Республики Казахстан, с ограничением права в течении 5-лет въезжать на территорию Республики Казахстан.
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