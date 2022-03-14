В Костанайской области иностранцы выдворены за пределы страны

В ходе рейдов полицейские проводят подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов, где проживают иностранные граждане.

На территории Костанайской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». За 4 дня операции полицейскими выдворено за пределы страны 8 иностранцев, к 5-и из них применена процедура принудительного выдворения. За этот период полицейскими выявлено 2 уголовных правонарушения за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили в управлении миграционной службы ДП области.

В ходе рейдов полицейские проводят подворные и поквартирные обходы жилых массивов, общежитий и дачных массивов, где проживают иностранные граждане. Особое внимание уделяется проверке возможных мест незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцев — это рынки, строительные объекты, такси, услуги доставки и другие места.

Так, сотрудники миграционной службы в принудительном порядке выдворили за пределы страны гражданина Республики Узбекистан. Из предусмотренных средств из областного бюджета, мужчине приобрели билеты авиасообщением Нур-Султан – Ташкент.

Кроме того, стражи порядка выявили двух жителей области, которые предоставили жилье иностранным гражданам, незаконно находящимся на территории страны.

По словам начальника Управления миграционной службы ДП области полковника Кайрата Дутпаева, цель проведения данного мероприятия заключается не только в выявлении нарушений миграционного законодательства, а в оказании юридической помощи гражданам, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В полиции напоминают, о необходимости соблюдения иностранными гражданами законодательства страны, а так же ответственности за пребывание и нахождение иностранцев принимающей стороной.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» продлится до 17 марта.

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