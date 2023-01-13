В Костанайской области иностранец пять дней простоял на морозе из-за опрокидывания фуры в кювет

Иностранец пять дней простоял на морозе из-за опрокидывания фуры в кювет, передает Polisia.kz.

Водитель грузового авто ехал из России в Узбекистан. На 304 км автодороги Костанай – Карабутак мужчина не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. На место происшествия прибыли камыстинские полицейские, которые нашли необходимую дорожную спецтехнику и очищали путь в течении нескольких дней, но вытащить большегруз все равно не удавалось. Дальнобойщику удалось помочь только с помощью гусеничной техники, которая была направлена административной полицией ДП области из Костаная.

– Огромное спасибо костанайским полицейским за оказанную помощь. Я простоял на дороге 5 дней. На улице был сильный мороз, нас обеспечили жильем и питанием. Выражаю огромную благодарность сотрудникам полиции, желаю им успеха на службе, – сказал гражданин Узбекистана Ильхом Махмудов.

Помимо данного случая камыстинские полицейские помогли и гражданину Турции, грузовой автомобиль, которого тоже оказался в кювете. В общем полицейские района помогли еще 7 водителям большегрузов, у которых из-за низкого понижения температуры замерзли тормозные системы либо топливо.

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