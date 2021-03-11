В Костанайской области ищут перевозчиков для 10 автобусных маршрутов

В Костанайской области часть населенных пунктов остались без автобусного сообщения с областным центром.

В связи с этим управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ищет новых перевозчиков по таким маршрутам, как Новотроицк-Костанай, Денисовка-Костанай, Узунколь-Костанай, Октябрьское-Костанай, Диевка-Костанай, Михайловка (Мендыкаринский район)-Костанай, Аксуатское-Лисаковск-Тарановское, Босколь-Костанай, Карабалык-Костанай, Семеновка-Костанай.

«Причина закрытия маршрутов, в большей части, на пандемию можно, когда официальные постановления санврача выходили. Пять месяц не работали, сидели без работы. + часть были переданы в Костанай, а часть договоры не продлили. Причина? — Это их дело», — сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Алексей Костюков.

Желающих обслуживать эти маршруты в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ждут уже почти неделю. Но пока бизнесменов, которые бы хотели запустить в эти населенные пункты регулярное автобусное сообщение, нет. Если перевозчиков найти не удастся, маршруты будут считаться временно остановленными, с потенциальными же готовы заключить временные договоры. На первое время перевозчиками для населенных пунктов будут заключены временные договоры, после 2-3 квартал проведут тендеры при стабилизации эпидситуации. Выиграв тендер, перевозчик никаких государственных дотаций не получает, отмечает Алексей Костюков. Весь их доход складывается из стоимости билетов перевезенных пассажиров. Частичное субсидирование получают лишь два автобусных маршрута в Костанайской области — это Костанай-Карасу и Костанай-Карасу-Восток. При этом на начало 2020 года в Костанайской области выполнялось 56 внутриобластных маршрутов, а в текущем уже 44.

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