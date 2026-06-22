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В Костанайской области ищут пропавшего мальчика

— Сегодня, 14:38
Изображение для новости: В Костанайской области ищут пропавшего мальчика

Сгенерировано ИИ


В городе Тобыл объявлены поиски 14-летнего Мейрама Болтаева. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «ДОС».

По имеющейся информации, Мейрам Болтаев, 2012 года рождения, 22 июня около 11:30 ушел из дома по адресу: улица Озерная, 13. Подросток уехал на велосипеде красного цвета в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

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Приметы: рост около 130 сантиметров, худощавого телосложения, короткая стрижка.

Был одет в желтую футболку, черные шорты и черные сланцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: +7 707 252 15 00, +7 705 300 15 00 или 102.



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