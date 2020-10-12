В Костанайской области искали пожилого грибника

11 октября в 18:55 часов спасатели Мендыкаринского района получили сообщение о пропаже мужчины 1947 года рождения, на территории Ломоносовского сельского округа Костанайской области.

В этот день двое жителей села Жамбыл Костанайского района в пятом часу вечера приехали в соседний район собирать грибы. Остановились вблизи села Коктерек. Оставили машину и разбрелись в разных направлениях, договорились встреться через час-полтора возле автомашины.

В назначенное время один из них, 73-летний пенсионер, не подошел. Подождав еще некоторое время, второй грибник встревожился его отсутствием и решил позвать на помощь спасателей и сотрудников полиции.

На поиски пожилого грибника поспешили 5 спасателей, а также сотрудники местной полиции в составе 10 человек. В наступившей темноте пожилой человек потерял ориентир и углубился в лес. Спустя время он оказался на открытой поляне, а затем ему удалось выйти на дорогу.

Поисковые работы увенчались успехом. В этот же день в 20:35 часов его обнаружили в пяти километрах от села Коктерек. Мужчина увидел световые сигналы и услышал крики, искавших его спасителей.

Отправляясь в лес, необходимо соблюдать определенные меры безопасности: продумать маршрут, сообщить родственникам о том, куда вы направитесь, иметь с собой средства связи. Для подачи световых и звуковых сигналов могут также оказаться полезными фонарик и свисток.

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