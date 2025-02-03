В Костанайский районный суд обратилось Министерство труда и социальной защиты населения с иском о взыскании 22 000 тенге излишне полученного государственного пособия с многодетной матери.

Многодетная мать, является получателем государственного социального пособия. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского облсуда.

В марте 2024 года ГУ стало известно об академическом отпуске ребенка ответчика, обучающегося в одном из колледжей, для прохождения срочной воинской службы.

Ответчик иск признала в полном объеме и показала, что пособие ей было перечислено до 5 марта 2024 года, сына призвали в армию 29 марта, для чего ему был оформлен академический отпуск по месту учебы. Показала, что полученное пособие на содержание детей ею было использовано по назначению.

Суд отказал ГУ во взыскании с многодетной семьи излишних выплат по пособию, посчитав, что денежные средства в размере 22 000 тенге, полученные ответчиком добросовестно от истца в качестве пособия, являлись средством для существования ее семьи, использованы ею для нужд семьи, и потому возврату не подлежат.

ГУ подало апелляционную жалобу на решение суда в Костанайский областной суд, в удовлетворении которой было отказано.

Решение суда вступило в законную силу.

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