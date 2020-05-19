В Костанайской области из-за ЧП стали производить меньше продутов

В Костанайской области стали меньше производить сливочного масла, творога, сыра и хлеба, а еще асбеста, щебня и золота. Причина, как отмечают чиновники, введение чрезвычайного положения и карантин по коронавирусу. Однако глава региона рекомендовал своим коллегам разобраться в причинах снижения производства именно продуктов питания. Ведь эти предприятия в период изоляции продолжали работать, сообщает alau.kz

Несмотря на то, что по итогам 3-х месяцев отмечался рост практически всех макроэкономических показателей, введение чрезвычайного положения все же добавило отрицательные моменты. А именно это отразилось на деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Только в розничном товарообороте заметно снижение на 4,5%, оптовом — на 12,6%, в сфере транспортных услуг индекс физического объема упал до 81% со 100-та.

«В промышленности снижение допустили 7 регионов. По данным органов статистики в Мендыкаринском районе снизился объем производства сливочного масла, творога, сыра и хлеба, Жангельдинском — мяса и питьевой воды, Алтынсаринском — также мяса, муки, хлеба и безалкогольных напитков, Амангельдинском — уменьшились объемы производства товарного бетона, уменьшились объемы добычи в Житикаринском районе — асбеста, щебня и золота, Беимбета Майлина — медной и золотосодержащих руд, медных концентратов, в Узункольском районе снизились объемы оказаываемых услуг по ремонту сельскохозяйственной техники»,- говорит руководитель управления экономики и бюджетного планирования Костанайской области Гульбарам Мусагазина.

Объемы производства мяса снижаются в Наурзумском и Аулиекольском районах. Не все ладно и с темпом строительных работ, низкие результаты отмечены в Аулиекольском и Карасуском районах. Что касается расходов бюджета за 4 месяца, то в различые сферы из него уже выделены 83 млрд тенге из 400-сот млрд, запланированных на 2020 год.

«Допустили снижение Алтынсаринский, Житикаринский, Карасуский, если такие темпы и дальше, главная задача — ВРП, внутренний региональный продукт, этот показатель нужно удержать. 02.39 акимы на местах не владеют ситуацией, надо же с предпринимателями встречаться, какие меры поддержки можно оказать»,- сказал аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Сейчас ЧП в стране отменено, но карантинные меры остаются в действии, хотя и с послаблениями по открытию предприятий. Как отметил глава области, оперативный штаб будет ежедневно отслеживать ситуацию и, в случае, если серьезного роста заболеваемости не будет, список работающих предприятий будет увеличиваться.

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