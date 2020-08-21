В Костанайской области из-за дождей приостановилась уборочная компания. Сегодня, по данным областного управления сельского хозяйства, в регионе убрано примерно 7 процентов от общей посевной площади, а средняя урожайность зерновых составила 9 центров с гектара. Среди районов в лидерах Аулиекольский — его аграрии убрали с полей 13 процентов от плана, сообщает alau.kz

Посевная кампания в этом году в Костанайской области стартовала раньше на несколько недель обычных сроков. Связано это с сильнейшей жарой, которая стояла в регионе в течение двух недель. В итоге хлеб созрел намного раньше и к уборочной приступили уже 5 августа. Причем пекло пришлось как раз на ту пору, когда основная часть посевов прошли период кущения-выхода в трубку, то есть достигли основной фазы своего формирования. К тому же в июне по области выпало в среднем 16,5 мм осадков, это 50% от среднемноголетних. А и в июле осадков почти не было.

«Говорили, что щуплое зерно, когда начинали убирать щуплое — это когда нет натуры. Натура -крупное зерно и чем крупнее зерно тем, больше в нем вес. натурный вес — это если засыпать зерно в банку, то считается его вес»,- говорит руководитель отдела управления сельского хозяйства Костанайской области Есимжан Баймаканов.

Сейчас в регионе, по официальным данным, убрано больше 287 тыс. гектаров — это лишь 7 процентов от всей посевной площади. Темпы уборки и так высокими не были, а сейчас техника на полях и вовсе встала. Больше всех убрали в Аулиекольском районе — 13 процентов от плана, Денисовский, для примера, перевалил лишь чуть выше 6 процентов. Когда работы возобновятся пока не известно, отмечают чиновники от сельского хозяйства. Прогноз на сентябрь тоже не обнадеживающий.

«Гидрометеоцентр говорил, что август будет дождливым, он дождливый. Эти осадки с 14 числа, выпало 40, а в целом — август должно 30 надеемся, что прекратятся на ближайшее время есть высокие температуры, а вообще на сентябрь осадки выше многолетних»,- пояснил Есимжан Баймаканов.

Сейчас костанайские аграрии намолотили 264 тыс. тонн зерновых. Средняя урожайность 9, 2 центнеров с гектара. Если говорить о его качестве, то 87 процентов зерна, завезенного на элеваторы — лишь небольшой процент от общего объема, 3 класса. Валовой сбор по пшенице, согласно официальной информации, при прогнозируемой урожайности 10 ц/га составит 3,4 млн тонн.

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