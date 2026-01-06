По состоянию на 09:00 часов 6 января в связи с неблагоприятными погодными условиями — метелью и ограниченной видимостью — в Костанайская область введены ограничения движения на ряде автомобильных дорог общего пользования.

Республиканские автомобильные дороги

Для грузового и общественного транспорта временно закрыт участок автодороги:

KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — с 108 по 232 километр (от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области).

Областные автомобильные дороги

Для всех видов транспорта ограничено движение на следующих участках:

Житикара – Камысты – Ливановка (0–48 км, 56–71,3 км);

Аулиеколь – Жалдама (0–257 км);

Караменды – Раздольное – Аралколь (0–128 км);

Айет – Варваринка – граница РФ (0–40 км);

Тобол – Айет – Красносельское – Набережное (0–45 км);

Адаевка – Уркаш – Аралколь (0–110 км);

Лисаковск – Каиндыколь – Арка (0–71,8 км);

Карасу – Большая Чураковка (0–114 км);

Рудный – Качар – Фёдоровка (0–82,7 км);

Койбагор – Карасу – Севастопольское (0–124 км);

Костанай – Введенка (8–97 км);

Красная Пресня – Звериноголовское (0–56 км);

Тобыл – Садчиковка – Сергеевка (0–46 км);

Подъезд к селу Загаринка (0–17 км);

Подъезд к селу Архиповка (0–12 км);

Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка (0–46 км);

Узунколь – Сарыколь (0–79 км);

Сарыколь – Большие Дубравы (0–56 км);

Аркалык – Торгай (0–288 км).

Водителей просят воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, следить за обновлениями оперативной информации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.

