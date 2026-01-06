По состоянию на 09:00 часов 6 января в связи с неблагоприятными погодными условиями — метелью и ограниченной видимостью — в Костанайская область введены ограничения движения на ряде автомобильных дорог общего пользования.
Республиканские автомобильные дороги
Для грузового и общественного транспорта временно закрыт участок автодороги:
- KAZ-23 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» — с 108 по 232 километр (от посёлка Аулиеколь до границы Акмолинской области).
Областные автомобильные дороги
Для всех видов транспорта ограничено движение на следующих участках:
- Житикара – Камысты – Ливановка (0–48 км, 56–71,3 км);
- Аулиеколь – Жалдама (0–257 км);
- Караменды – Раздольное – Аралколь (0–128 км);
- Айет – Варваринка – граница РФ (0–40 км);
- Тобол – Айет – Красносельское – Набережное (0–45 км);
- Адаевка – Уркаш – Аралколь (0–110 км);
- Лисаковск – Каиндыколь – Арка (0–71,8 км);
- Карасу – Большая Чураковка (0–114 км);
- Рудный – Качар – Фёдоровка (0–82,7 км);
- Койбагор – Карасу – Севастопольское (0–124 км);
- Костанай – Введенка (8–97 км);
- Красная Пресня – Звериноголовское (0–56 км);
- Тобыл – Садчиковка – Сергеевка (0–46 км);
- Подъезд к селу Загаринка (0–17 км);
- Подъезд к селу Архиповка (0–12 км);
- Пресногорьковка – Белоглинка – Воскресеновка (0–46 км);
- Узунколь – Сарыколь (0–79 км);
- Сарыколь – Большие Дубравы (0–56 км);
- Аркалык – Торгай (0–288 км).
Водителей просят воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов, следить за обновлениями оперативной информации и учитывать погодные условия при планировании маршрутов.
Курс тенге: Нацбанк сделал новое заявление
Метель парализовала трассы: в Костанайской области закрыты дороги
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.