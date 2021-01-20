В Костанайской области изъяли наркотики на 2,5 млн тенге

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области проведена успешная операция по задержанию наркодилера. При проведении оперативного мероприятия задержан 47-летний житель села Новоселовка, Аулиекольского района, у которого обнаружено более 5 кг гашиша. Установлено, что подозреваемый приехал из столицы Казахстана.
«При проведении обыска изъята картонная коробка, в которой находились две пятилитровые пластиковые бутылки. Внутри бутылок находилось измельченное спрессованное вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «гашиш», — сообщил сотрудник полиции Лев Квасенко.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, в рамках начатого досудебного расследования по статье 297 часть 3 УК РК «Незаконные изготовления, переработка, приобретение и хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств». Санкция статьи предполагает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 2,5 млн. тенге.
Лев Квасенко отметил, что в прошлом году увеличилась раскрываемость наркосбытов. Из незаконного оборота было изъято более 473 килограммов наркотиков, в том числе синтетических.
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