В Костанайской области изъяли почти 6 кг марихуаны: задержан 45-летний житель Рудного

— Сегодня, 10:25
Изображение для новости: В Костанайской области изъяли почти 6 кг марихуаны: задержан 45-летний житель Рудного

Фото пресс-службы ДП

В Рудном сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 45-летнего местного жителя. Во дворе его дома и в гараже оперативники обнаружили мешок и кастрюлю с растительным веществом.

Экспертиза подтвердила, что это марихуана, общий вес — почти 6 килограммов.

Изображение 1 для В Костанайской области изъяли почти 6 кг марихуаны: задержан 45-летний житель Рудного

Фото пресс-службы ДП

Медосвидетельствование показало, что задержанный употреблял каннабиноиды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.

Полиция напоминает: хранение и сбыт наркотических средств относятся к тяжким преступлениям и влекут уголовную ответственность.



