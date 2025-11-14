В Рудном сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 45-летнего местного жителя. Во дворе его дома и в гараже оперативники обнаружили мешок и кастрюлю с растительным веществом.
Экспертиза подтвердила, что это марихуана, общий вес — почти 6 килограммов.
Медосвидетельствование показало, что задержанный употреблял каннабиноиды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о хранении наркотиков в особо крупном размере. Следствие продолжается.
Полиция напоминает: хранение и сбыт наркотических средств относятся к тяжким преступлениям и влекут уголовную ответственность.
