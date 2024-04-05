В Костанайской области эвакуируют людей

В Костанайской области проводится работа по заблаговременной эвакуации. Местные органы власти контролируют процесс подготовки и эвакуации жителей.

Заблаговременно проводится эвакуация жителей с. Денисовка Денисовского района с улиц Строительная и Береговая, 110 человек, с.Святославка Карабалыкского района 10 человек, сел Николаевка и Айет с улиц Тәуелсіздік, Набережная, Болашак и Восточная района Б.Майлина.

В эвакуационных работах задействованы сотрудники правоохранительных, противоположных служб, местных исполнительных органов, волонтеры.

В городе Костанай подвержено подтоплению 7 дачных обществ вдоль реки Тобол (ПКСТ «Колос», ПКСТ «Краснопартизанский», ПКСТ «Чапаева», ПКСО «Дорожник», ПКСТ «Мичуринец», ПКСТ «Садовод», ПКСТ «Геолог»).

Имеется угроза возможного подтопления района Колесных рядов (улицы Пионерская, Красный Кузнец, Тобольская, Юный боец, Дачная). Кроме того, под угрозу возможного подтопления подпадают объекты бизнеса, располагающиеся вдоль реки, это — ТЦ «Апельсин», ресторан «Ақ Шанырақ», ресторан «Гранат», база отдыха «Мохито».

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