В Костанайской области к работе приступили огромные самосвалы

Более 172 млрд тенге инвестирует ERG в обновление технического парка АО «Качары Руда». Сегодня на маршрут вышли первые два самосвала – 220-тонные Hitachi EH4000 AC-3. В течение полутора лет на карьер предприятия будут доставлены еще 40 гигантов и шесть экскаваторов с емкостью ковша до 35 кубических метров. В истории промышленности Казахстана — это первое обновление промышленного автопарка такого масштаба.

Церемония запуска самосвалов Hitachi прошла в новом ремонтном боксе. Его, кстати, построили специально для обслуживания 220-тонных машин. Первые детали и комплектующие части гигантов начали поступать на предприятие в сентябре. Только представьте — в среднем на сборку одной машины ушел почти месяц — 28 дней. Как это происходило, вы можете посмотреть здесь

Два самосвала размером с двухэтажный дом уже вышли на линию карьера АО «Качары руда». «Зеленый свет» для них включили президент АО «ССГПО» Валерий Гриненко и секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов.

«Запуск 220-тонных Hitachi проходит в канун двух знаменательных событий: Дня Первого Президента Казахстана и 30-летия Независимости нашей страны. Эти машины, имеющие современные технические решения и модернизированную систему тягового электропривода, дополнительные преимущества при масштабных работах на нашем карьере. Приобретение техники производится в рамках масштабной реконструкции Качарского карьера. До конца года на промплощадку поставят 12 самосвалов Hitachi и два гидравлических экскаватора этой же марки», — говорит президент АО «ССГПО» Валерий Гриненко.

На предприятии уже работают 180-тонные самосвалы марки Hitachi. Но этого недостаточно! К ним в помощь компания закупает 220-тонники. К размеру машины нужно добавить и другие плюсы: безопасная и удобная кабина, система быстрой заправки, прочный и выносливый кузов, облегченное техническое обслуживание.

По словам Валерия Гриненко, за полтора года на качарскую площадку поступит 42 единицы 220-тонных самосвалов Hitachi и шесть экскаваторов с емкостью ковша до 30 кубических метров. Такая техника – редкость для промышленных предприятий страны.

Предприятие будет наращивать объемы добычи железной руды. Управление новыми машинам доверено лучшим сотрудникам предприятия – Александру Черному и Сергею Бастылеву.

Высота машины – пирамида из четырех человек в касках, потому что безопасность одна из ценностей ERG. Точная высота машины 7,3 метра.

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