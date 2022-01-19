В Костанайской области к традиционной форме обучения смогут вернуться только вакцинированные студенты

Колледжи Костанайской области с 24 января начнут работать. Форматов для обучения студентов разработано несколько. К традиционной форме приступят только те, кто прошел полный курс вакцинации, отметили в управлении образования.

Причем каждая организация сама определяет, для каких студентов это станет возможным. К примеру в педколледже, это будут студенты 3-их и 4-х курсов.

«Было ВКС с министром образования, где он сказал, что образование это такое направление, где в дистанцию нужно уходить последними, а возвращаться первыми с дистанционного обучения. И я в этом плане согласна с министром образования и думаю, что наши студенты проявят сознательность и те группы, где у нас неполная вакцинация, у них есть возможность до 6 февраля решить эту проблему», — говорит директор Костанайского педагогического колледжа Галия Уразамбетова.

Часть студентов, в основном это первые и вторые курсы, перейдет на дистанционное обучение. Многие из учащихся несовершеннолетние и также не вакцинированы. Предусмотрен и третий, смешанный формат обучения, который будет включать в себя индивидуальные и групповые занятия, помимо онлайн обучения.

«В принципе мы готовы к формату дистанционного обучения и то что мы уже третий год работают в этой системе студенты, это не новшество, они понимают что для них и онлайн, и офлайн работа ведется, качество урока не изменилось в этом направлении», — говорит заместитель директора Костанайского педагогического колледжа Жанар Кубжасарова.

Так как колледжи региона возвращаются к работе и в традиционном формате, для иногородних студентов встает вопрос с проживанием в общежитии. В педколледже, к примеру, встретить их готовы.

«В первом полугодии оно было полностью закрыто. И сейчас мы ждем студентов, которые будут учиться в режиме реального времени и смешанном формате для заселения. Общежитие полностью готово так же как и столовая. С арендаторами мы поговорили. Он готов питать всех студентов», — говорит директор колледжа.

Смешанный режим обучения для студентов установлен постановлением главного санврача области до 6-го февраля. Когда в колледжах все студенты вернутся к обучению в традиционном формате, пока неизвестно.

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