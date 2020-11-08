В Костанайской области каждое второе дело расследуется в электронном формате

В костанайской полиции каждое второе дело расследуется в электронном формате, передает Polisia.kz.

Эти данные озвучены на встрече руководства ДП Костанайской области со следственными подразделениями региона, на которой подведены итоги работы за 10 месяцев.

Начальник ДП области Бекет Аймагамбетов озвучил поручения Главы государства, поставленные на расширенном заседании коллегии МВД.

“В реформировании органов внутренних дел, большое внимание уделяется законности и справедливости, которые должны быть обеспечены по умолчанию. Необходимо помнить, что от ошибок в уголовных делах зависят судьбы людей”, — об этом сказал президент в Послании народу Казахстана, – отметил Бекет Аймагамбетов.

Заместитель начальника Кайрат Дюсембеков рассказал, какая работа проделана следственными подразделениями за этот период. Следователями расследовано и направлено в суд более 3300 уголовных дел, это больше на 27%, чем в прошлом году. Начальник департамента Бекет Аймагамбетов отметил, что, понимая необходимость внедрения электронного формата расследования, как прогрессивного пути, устраняющего, прежде всего, коррупционные риски, еще год назад следователи обеспечили всем необходимым: компьютерами, веб-камерами. В настоящее время доля расследования в электронном формате доведена до 53,8 процентов. Это значит, что каждое второе дело костанайская полиция расследует именно так.

Заместитель начальника отдела полиции Карасуского района Павел Белов отметил, что сегодня, благодаря созданным условиям до конца года расследование всех дел, кроме дел особо тяжкой категории, в электронном формате будет доведено до 70 процентов. Такое обязательство на себя взяли следователи и дознаватели области.

“Самое главное в работе профессионализм и добросовестное отношение к делу. Уважительно относиться к гражданам, тщательно готовиться к встрече с участниками процесса, следственному эксперименту и допросам. Вы принимаете окончательное решение по делу, от этого зависит авторитет всей полиции”, — обратился к полицейским Бекет Аймагамбетов.

На совещании лучшие следователи и дознаватели региона награждены грамотами и часами с логотипом МВД. Среди них заместитель начальника отдела полиции Карасуского района Павел Белов, старший следователь УП города Рудного Бахтияр Сейтбеков и старший следователь ОП Костанайского района Анастасия Рогожина. С начала года следователь Бахтияр Сейтбеков расследовал 25 уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Одно из дел – незаконное хранение большой партии наркотиков. Почти 400 килограммов наркотиков были изъяты в гараже у 49-летнего мужчины в Рудном. Полицейский провел множество следственных действий, экспертиз и направил дело в суд. Капитан Анастасия Рогожина – лучший следователь в городе Тобыл, в полиции работает пять лет, в этом году в суд она направила в суд 45 уголовных дел.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.