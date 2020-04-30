В Костанайской области коронавирусом заразились три женщины и школьница

В городе Житикара Костанайской области зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией по состоянию на 9.30. часов 30 апреля, сообщили в оперативном информационном штабе.

COVID-19 выявлен у трех женщин – 1962, 1975 и 1990 года рождения. Также у школьницы 2009 года рождения.

Данные лица контактные с ранее заболевшими пациентами. С 14 апреля они находятся в карантинном стационаре. При повторном обследовании, результат ПЦР исследования показал положительный результат.

Проводится лечение согласно утвержденного протокола. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 30 апреля в области выявлено 49 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели -3.

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