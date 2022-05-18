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В Костанайской области кредиты на близких обманным путем оформляли родственники — полиция

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На женщину в Костанайской области оформлен кредит без ее ведома. Мошенницей оказалась близкая родственница потерпевшей. В Костанае  молодой человек оформил микрокредит на своего отца, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

В дежурную часть отдела полиции Денисовского района поступило заявление от сельчанки. Она сообщила, что  неизвестный  обманным путем оформил на нее  онлайн кредит.
— Сама жертва узнала о том, что на нее оформлен заём, благодаря уведомлению о задолженности. После чего она обратилась в банк, информацию специалисты подтвердили, а сумма кредита составила 300 тысяч тенге. Женщина сразу же обратилась за в полицию для выяснения всех обстоятельств, —  рассказал  старший следователь Каиржан Абдулин.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что онлайн кредит оформлен с телефона потерпевшей.  Доступ к телефону имела родственница, которая ранее  помогала установить мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг.
-Я живу в поселке. Сноха по моей просьбе оплачивала коммунальные услуги , снимала с моей банковской карточки заработную плату, когда выезжала в районный центр. Я и подумать не могла, что, воспользовавшись моим доверием, она совершит подобное, — говорит женщина.
Как оказалось, подозреваемая оформила не один, а два кредита по 300 тысяч. В день оформления кредита карта находилась у родственницы. На видео с камеры наблюдения банкомата факт снятия денег зафиксирован. Сотрудниками полиции  собраны  все  доказательства по факту мошенничества  и направлены в суд.

Аналогичный факт  зарегистрирован  в областном центре. 19-летний парень в прошлом году  оформил   кредит  в сумме 66  тысяч тенге  на своего  отца, воспользовавшись его документами.   Мужчина  о просроченном  займе   узнал  от  микрокредитной организации.

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