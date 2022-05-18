В Костанайской области кредиты на близких обманным путем оформляли родственники — полиция

На женщину в Костанайской области оформлен кредит без ее ведома. Мошенницей оказалась близкая родственница потерпевшей. В Костанае молодой человек оформил микрокредит на своего отца, сообщает пресс-служба Департамента полиции Костанайской области.

В дежурную часть отдела полиции Денисовского района поступило заявление от сельчанки. Она сообщила, что неизвестный обманным путем оформил на нее онлайн кредит.

— Сама жертва узнала о том, что на нее оформлен заём, благодаря уведомлению о задолженности. После чего она обратилась в банк, информацию специалисты подтвердили, а сумма кредита составила 300 тысяч тенге. Женщина сразу же обратилась за в полицию для выяснения всех обстоятельств, — рассказал старший следователь Каиржан Абдулин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что онлайн кредит оформлен с телефона потерпевшей. Доступ к телефону имела родственница, которая ранее помогала установить мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг.

-Я живу в поселке. Сноха по моей просьбе оплачивала коммунальные услуги , снимала с моей банковской карточки заработную плату, когда выезжала в районный центр. Я и подумать не могла, что, воспользовавшись моим доверием, она совершит подобное, — говорит женщина.

Как оказалось, подозреваемая оформила не один, а два кредита по 300 тысяч. В день оформления кредита карта находилась у родственницы. На видео с камеры наблюдения банкомата факт снятия денег зафиксирован. Сотрудниками полиции собраны все доказательства по факту мошенничества и направлены в суд.

Аналогичный факт зарегистрирован в областном центре. 19-летний парень в прошлом году оформил кредит в сумме 66 тысяч тенге на своего отца, воспользовавшись его документами. Мужчина о просроченном займе узнал от микрокредитной организации.

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