В Костанайской области курьеру-закладчику вынесен приговор

Приговор назначен в уголовном спецсуде 24-летнему жителю Лисаковска. В деле деятельность подсудимого Сергея Тевса, обозначена как «курьер-закладчик».

«Судом установлено, что в марте 2021 года в городе Лисаковск, Костанайской области, Тевс посредством электронных информационных ресурсов, используя сотовый телефон, путем переписки в интернет-приложении «Телеграм» из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с другим лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зарегистрированным под логином «Макс», с целью незаконной деятельности по сбыту психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере, бесконтактным способом, путем помещения расфасованных доз в тайниковые закладки», — зачитала приговор судья Алтынай Сагиндыкова.

Как сказано в деле, Тевс получил от Макса сведения о местонахождении тайника, в котором была спрятана особо крупная партия психотропного вещества, и его аналога, и принёс её к себе домой. Говорится, что далее Сергей планировал сбывать наркотики бесконтактным способом, чтобы получить вознаграждения за выполненную работу курьера-закладчика. В апреле 2021 года при проведении обыска у него было изъято почти 76 граммов психотропного вещества, и почти 30 граммов аналога, что в общем потянуло на особо крупный размер.

«Доводы Тевс о том, что он хранил их для личного употребления, суд считает, не нашли своего должного подтверждения. Это и количество, явно превышающее то количество, которое, возможно, хранилось бы для личного употребления. Сам Тевс не имеет постоянного доходя, для приобретения такого количества. 155 свертков, это очень большое количество», — отметила судья.