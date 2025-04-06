Благодаря слаженной работе спасателей, местных исполнительных органов, лесного хозяйства и добровольных противопожарных формирований удалось предотвратить распространение огня и не допустить его переход на лесной фонд, сообщает пресс-служба ДЧС.
В тушении пожара были задействованы боле 80 человек и 25 единиц техники, а также пожарный поезд.
Причины возгорания устанавливаются. Пожар ликвидирован на общей площади около 700 га.
МЧС Казахстана напоминает: в пожароопасный период особенно важно соблюдать правила безопасности. При первых признаках возгорания незамедлительно сообщайте по номеру 112.
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