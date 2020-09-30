В Костанайской области мастерица шьет уникальных текстильных кукол

Мастерица, которая шьет уникальных текстильных кукол, живет в районе им. Б. Майлина. Женщина получила поддержку от государства в виде гранта, на эти деньги она приобрела многофункциональную швейную машинку. Куклы Татьяны Алютиной были даже представлены на национальной выставке «Сделано в Казахстане», сообщает alau.kz

Шитьем кукол Татьяна Алютина увлекалась с детства, после хобби переросло в бизнес. Но для этого она прошла курсы предпринимательства.

«Я пошла, отучилась. Составили бизнес-план. Они мне помогли. И когда я защищала, подала на грант. Комиссия молчит, ничего не отвечает. Я думаю: «Ну все, опозорилась». Спрашиваю: «А что вы молчите?». А они мне: «Да мы в шоке, как можно на машинке, вот такие платьишка пошить?»,- говорит мастер по изготовлению текстильных кукол Татьяна Алютина.

«В 2018 году у нас было начало проекта «Бизнес Бастау» и 8 человек получили гранты. В 2019 году 32 проекта»,- сказала директор филиала палаты предпринимателей «Атамекен» района им. Б. Майлина Наталья Руднева.

Таким образом, куклы помогли защититься не только в районе, но и два раза в области. После чего мастерица получила безвозмездный грант на 252 тыс тенге. На эти деньги Татьяна приобрела себе в помощницы многофункциональную швейную машинку.

«2019 год он вообще бурный у меня был. 4 июля пригласили на «Лучший товар Казахстана», я ездила со своими игрушками. Там ярмарка была всех предпринимателей. В августе был форум сельских женщин, в Костанае проходил. А 4 ноября уже в Астану со своими игрушками. Я 2,5 месяца сидела шила игрушки, готовила туда»,- рассказала Татьяна Алютина.

Благодаря участию в выставке игрушки, сшитые Татьяной, были проданы во многие уголки мира, так как люди оценили их качество.

«Это чисто моя работа. Сама сделала выкройку на нее. Вот у нее такая обувь — шикарная. Панталоны вот такие, платье, накидка. У нее голова поворачивается. Вот еще пошила такого гнома. У гнома ручки тоже двигаются, даже пальчики сжимаются. Там вставлена шенилловая проволока. Вот здесь вышивка идет на обуви. Вот такие вот, полностью подошва с задником, с каблучком»,- заключила Татьяна Алютина.

Как вспоминает мастерица первые продажи начались с зайцев.

«Я придумала в школьной форме зайца, с рюкзаком. Чтобы его можно было, одежду поменять. Пришел домой форму снял, платьишко одел, обувь поменял. Все вот это я стала делать и тогда у меня пошло. Потому что детям стало интересно переодевать. Так они кукол переодевают, а тут зайцев»,- поделилась Татьяна Алютина.

Таких как Алютина в районе немного. Они горят идеей и движутся к своей мечте. В текущем году на рассмотрении у комиссии находится 36 проектов, их заявители при удачной защите смогут получить финансирование в размере 200 МРП.

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